Shining Pictures: Menschen über das Gehör verbinden

Im Frühjahr 2019 erweiterte Philips das Portfolio im Bereich der persönlichen Gesundheit um eine neue Produktkategorie namens Philips Hearing Solutions, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst.

Dies geschah in Zusammenarbeit mit Demant, einem weltweit führenden Hörgerätehersteller, der Lösungen und Dienstleistungen anbietet, die Menschen mit Hörverlust helfen, mit ihrer Umwelt in Verbindung zu treten und mit ihr zu kommunizieren. Philips Hearing Solutions bietet Philips HearLink-Hörgeräte mit einer Reihe von Zubehörteilen an, die die allgemeine Konnektivität unterstützen, beispielsweise durch eine App, einen AudioClip oder einen TV-Adapter.

Bei der Positionierung von Philips Hearing Solutions dreht sich alles um das Thema «Menschen verbinden». Der Film baut über digitale Kanäle das Image von Philips Hearing Solutions auf und erhöht dessen Bekanntheit.







Verantwortlich bei Ogilvy UK: Marco Lutz (Script/Director), Stefan Bircher (Producer), Pascal Duschletta (Line Producer), Adrian Kuchenreuther (DOP), Simon Hardegger (VFX), Mathias Rehfeldt (Composer), Marko Strihic (Editor). (pd/lol)