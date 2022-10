Microsoft Schweiz: Michael Isaac wird Kommunikationschef

Microsoft Schweiz hat Michael Isaac per 1. Oktober zum neuen PR & Communications Lead und Geschäftsleitungsmitglied ernannt. Marsel Szopinski, der die Kommunikationsfunktion seit Mai interimistisch leitete, wird direkt an Isaac berichten. In seiner Funktion ist Isaac verantwortlich für die Führung, die Förderung und den Schutz des Images und der Reputation von Microsoft, sowohl extern als auch intern, sowie für die Entwicklung und Umsetzung der globalen Kommunikationsstrategie für die Aktivitäten in der Schweiz. Isaac berichtet direkt an Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, und ergänzt die Schweizer Geschäftsleitung.

Michael Isaac kommt von Johnson Controls zu Microsoft Schweiz, wo er als Leiter Global Public Relations & Media und als Head of Sustainability Communications tätig war. Davor war er als Global Media Relations Lead bei Unternehmen wie ABB, Sonova, Syngenta und Zurich Financial Services tätig.

Die Geschäfsleitung von Microsoft Schweiz besteht nun aus den folgenden Mitgliedern: Catrin Hinkel (Country General Manager), Alexander Gaertner (CFO), Andrew Reid (Partner), Bjørn Vestergaard (Microsoft Consulting), Calin Turcanu (M&O), Christian Widmer (Public Sector), Karim Tejani (Legal), Martin Haas (SMC), Marc Holitscher (NTO), Michael Isaac (PR), Roger Altorfer (CSU), René Hürlimann (STU), Shipra Singh (HR), und Sonja Meindl (Enterprise Commercial). (pd/mj)