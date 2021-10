Zeam: Michèl Kessler wird Head of Creative

In der Multimedia-Branche ist Michèl Kessler kein unbekanntes Gesicht, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der 23-Jährige habe sich in den letzten Jahren neben seinem Studium als Multimedia-Produzent an den unterschiedlichsten Projekten beteiligt.

Dabei habe er seinen Fokus auf die jungen Generationen gesetzt und passe somit perfekt zum Unternehmen Zeam, das sich zur Aufgabe gestellt hat, Unternehmen mit jungen Generationen zu verbinden.

Bei Zeam übernimmt Kessler laut Mitteilung vor allem die Leitung beim Aufbau von Unternehmenskanälen auf TikTok, wobei er in den letzten Monaten bereits Kunden wie Ikea Schweiz, A. Vogel oder Engadin Tourismus geholfen hat, «zu den erfolgreichsten Kanälen ihrer Branche zu werden».

«Wir entwickeln Formate für Unternehmen auf TikTok, welche die Generation Z begeistern. Die Nachfrage ist in den letzten Monaten explodiert. Dies verdanken wir nicht zuletzt der Kreativität und dem Organisationstalent von Michèl. Wir sind sehr stolz, dass wir ihn für uns und diese wichtige Rolle gewinnen konnten», lässt sich Yaël Meier, Co-Founder und Co-CEO Zeam, in der Mitteilung zitieren.

Wie man die junge Zielgruppe mit medialen Inhalten begeistert, habe Michèl früh geknackt. Bereits im ersten Semester seines Studiums hat er mit anderen jungen Studierenden die Reality Show «Millenials in Paradise» in Zusammenarbeit mit Blick konzipiert und umgesetzt. Rund 800'000 Schweizerinnen und Schweizer haben sich die Webshow angeschaut. In dieser Produktion lag der Fokus darauf, die Gesellschaft über die Vorurteile von jungen Menschen aufzurütteln und aufzuzeigen, wie sie wirklich sind. (pd/lol)