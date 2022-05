Wirz Branding

Mit einer starken Stimme Zeichen setzen

In der Schweiz leiden rund 1,3 Millionen Menschen an Schwerhörigkeit. Die Agentur verantwortet das Rebranding von Pro Audito Schweiz und unterstützt damit den Verein im Wandel zur führenden Anlaufstelle für Schwerhörige und zum Sprachrohr in Gesellschaft und Politik.

Frisch, laut, digital – das hat sich Pro Audito, die Anlaufstelle für Menschen mit Schwerhörigkeit, auf die Fahnen geschrieben. (Bilder: zVg)