Gyselroth: Mit Vollgas in Richtung Innovationen

Camag ist ein Hersteller von Instrumenten für die Dünnschicht-Chromatographie. Mit dieser äusserst präzisen Technologie werden die einzelnen Komponenten von flüssigen Substanzgemischen analysiert. Das Unternehmen mit Sitz in Muttenz ist in mehr als 120 Ländern etabliert und beliefert durch eine Vielzahl von Distributionspartnern Laboratorien, Universitäten, Organisationen und weitere Kunden aus verschiedensten Branchen.

Im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Produktlinie erarbeitete Gyselroth für das Unternehmen ein umfassendes Rebranding, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein aussagekräftiges und prägnantes Storytelling stand dafür besonders im Zentrum. Für die Lancierung der neuen Produktlinie wurde ein Imagefilm produziert, der stark auf Emotionen setzt und die technologische Neuheit über eine menschliche Ebene eindrucksvoll vermittelt.

Die neue, vollautomatisierte Gerätegeneration sei ein bedeutender Entwicklungsschritt im Analyseverfahren. Durch das Rebranding sollte ein Markenauftritt kreiert werden, der dieser technologischen Innovation gerecht wird und die Wahrnehmung gegenüber der Dünnschicht-Chromatographie nachhaltig positiv beeinflusst.

Der hohe Automatisierungsgrad der Geräte und ihre vereinfachte Nutzung wiederspiegelt sich in der Produktinszenierung. Diese Aspekte wurden auch bei der Entwicklung der digitalen Plattform hervorgehoben. Im Fokus stand eine verständliche, attraktive User Experience für Kunden und Distributionspartner. Die Marke erhält mit dem zeitgemässen Auftritt sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form eine kraftvolle Wirkung, heisst es weiter.

Der Case wurde mit einem «Rebrand 100 Award» ausgezeichnet.

