JvM/brand identity: Moderner Neuauftritt setzt auf Illustrationen

Vor dem Hintergrund einer sich stark verändernden Gesellschaft und neuen Wertansprüchen, war es für Reka wichtig, die Positionierung zu schärfen und das Selbstverständnis in Auftritt und Kommunikation erlebbar zu machen. Im Zentrum steht dabei die Vermittlung des gesellschaftlichen Beitrags, den die Marke leistet: Reka schafft mehr Wert für Menschen in der Schweiz.

Um dieses Selbstverständnis in eine zielgruppengerechte Ansprache zu übersetzen, wurden die Profile der Geschäftsfelder geschärft sowie die Nomenklaturen und das Corporate Design komplett überarbeitet. Der entwickelte Auftritt soll Reka als frisch, persönlich und aufgeschlossen auftreten lassen, wie die verantwortliche Agentur Jung von Matt/brand identity in einer Mitteilung schreibt. Die Modernisierung ziehe sich dabei durch das gesamte Design: Die Wortmarke wurde in eine zeitgemässe Formensprache übersetzt und greift die Grundfarben Rot und Blau auf. Zudem wurden die Markenfarben aufgefrischt und erweitert und die Bildwelt mit einem für Reka charakteristischen Bildstil ergänzt. Illustrationen erzählen die Bildgeschichten weiter und lassen Raum für Interpretation und Deutung. Der eigens entwickelte Illustrationsstil kommt dabei an jedem Erlebnispunkt der Marke zum Einsatz. Mit dem neuen Auftritt wurden nicht nur die Möglichkeiten für die Kommunikation flexibler und erzählerisch interessanter, sondern beide Geschäftsbereiche (Reka-Geld und Reka-Ferien) haben nun die Möglichkeit, ihre Themen individueller zu transportieren.

Auf Basis des neuen Designs hat Jung von Matt/Tech die Website von Reka komplett neugestaltet, um die Marke auch in Bezug auf die Customer Journey in die Zukunft zu tragen. Der neue Webauftritt enthält neue Funktionen und wird laufend erweitert.

Verantwortlich bei Reka: Karin Hausammann (Leiterin Marketing & Kommunikation Reka); verantwortlich bei Jung von Matt/brand identity: Christina Widmann (Gesamtverantwortung Corporate Design) Thomas Deigendesch (Gesamtverantwortung Strategie & Beratung). (pd/eh)