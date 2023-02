Skiunfall: Nationalrat Philipp Kutter schwer verletzt

Philipp Kutter hat sich am Wochenende bei einem Skiunfall schwer verletzt: Der Mitte-Nationalrat und Stadtpräsident von Wädenswil ZH wird nach der Erstversorgung im Kantonsspital Chur nun im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil betreut.



Der 47-Jährige ist seit 2018 Mitglied des Nationalrats. Ende Januar nominierte ihn die Zürcher Mitte-Partei als deren Ständeratskandidaten für die Wahlen im Herbst 2023. Kutter ist Inhaber einer Agentur für Kommunikation und Marketing sowie Präsident der Schweizerischen Lauterkeitskommission.



Kutter habe sich entschieden, alle Aufgaben auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene bis auf weiteres seinen verschiedenen Stellvertreterinnen und Stellvertretern zu übertragen, schreibt die Stadt Wädenswil in einer Medienmitteilung vom Montag.



Der Wädenswiler Stadtrat und die Mitarbeitenden der Verwaltung zeigen sich in der Mitteilung tief erschüttert über den Unfall. (sda/wid)