Neben der bestehenden Buchhandlung im Emmencenter und der auf Frühjahr 2022 geplanten im Bahnhof Luzern, ist es die dritte Filiale im Kanton Luzern von Orell Füssli. Schweizweit wird es die 40. Filialedes grössten Schweizer Buchhändlers sein, wie das Unternehmen mitteilt. In Kriens setzt Orell Füssli ein modernes Ladenkonzept um, das Kundinnen und Kunden inspiriert und sie zum Schmökern und Verweilen einlädt.

«Der Pilatusmarkt in Kriens gehört zu den 25 grössten Einkaufszentren der Schweiz und ist ein idealer Standort für Orell Füssli. In der neuen Filiale werden wir unseren Kundinnen und Kunden ein breites Sortiment an Büchern für die ganze Familie, Spiele und kreativen Geschenkideen anbieten. Wir freuen uns, im Sommer 2022 damit schweizweit unsere 40. Filiale und insgesamt die dritte innert kurzer Zeit im Kanton Luzern zu eröffnen», so Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin des Buchhandelsunternehmen Orell Füssli.

Die Buchhandlung im Pilatusmarkt in Kriens ist der vierte Standort in einem Einkaufszentrum in der Zentralschweiz. Die rund 330 Quadratmeter grosse Filiale setzt den Akzent auf ein vielseitiges Angebot, hochstehende Beratung und ein modernes Ladenkonzept. Weiter wird es in der Buchhandlung einen Bereich für das digitale Lesen geben. Neben Highlights aus dem eBook-Sortiment stellen tolino-Experten die verschiedenen eReader-Modelle vor, die sich perfekt zum Lesen unterwegs und auf Reisen eignen. (pd/lom)