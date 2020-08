Annalisa Job hat per 1. Juni 2020 die Leitung der Marketing- & Kommunikations-Abteilung der Adecco Gruppe Schweiz als neues Mitglied der Geschäftsleitung übernommen. Lorena Brunner übernimmt am 1. August 2020 als Director Communication die Verantwortung für die Bereiche Media Relations, interne und externe Kommunikation sowie CSR.







Job und Brunner sind fast zeitgleich ins Unternehmen eingetreten und haben sich in den vergangenen vier Jahren zu Expertinnen der HR-Branche entwickelt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.









Annalisa Job bringe breite Erfahrungen in internationalen Unternehmen im Bereich Marketing und Kommunikation mit. Lorena Brunner habe in ihrer früheren Tätigkeit in einer PR-Agentur nationale und internationale Unternehmen in Kommunikationsfragen beraten. (pd/lol)