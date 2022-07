Rocket Film: Neuer Auftritt, Zugänge, neue Auftraggeber

2014 ging Rocket Film an den Start, direkt mit einer ganzen Filmreihe für Aldi Suisse, die mit dem namhaften Regisseur Dani Levy gedreht wurde. Die Filme erhielten gemäss einer Mitteilung erste Auszeichnungen, was ein gutes Omen für kommende Aufträge sein sollte.

Nach nunmehr acht erfolgreichen Jahren gönnt sich Rocket Film einen neuen visuellen Auftritt – vom Logo bis hin zur Website. In dem Zusammenhang wurde das Regieportfolio erweitert, drei männliche und fünf weibliche Regisseure sind neu an Board.

Rocket Film ist laut eigenen Angaben bekannt dafür, junge Talente zu entdecken. Und stolz darauf, wenn diese dann auch noch Preise gewinnen würden. Zwei der jungen Talente heissen Bernd Faass und Steve Won. Nachdem Rocket Film 2018 die Abschlussarbeit von Bernd Faass an der renommierten Filmakademie in Ludwigsburg/Baden-Württemberg als Co-Produzentin begleitete, gewann sein Film «Tears from Heaven» etliche Auszeichnungen: beispielsweise Gold und Silber bei den Clio Awards, Gold und Bronze bei den New York Film Festivals.

2021 lohnte sich der Einsatz erneut, als Rocket Film die Produktion für den Film «Panje» des bis dahin jungen, unbekannten Regisseurs Steve Won auf eigene Kosten übernahm. Dieser Film gewann ebenfalls viele Preise, unter anderem Silber beim Young Directors Award.

Und auch das Team bekam Zuwachs. Mitbegründerin Kerstin Reulen und ihr Geschäftspartner Ricardo Colacurcio freuen sich gemäss Mitteilung, dass Christopher Novak, der 2019 zur Rocket-Familie als Producer stiess, nun seit 2021 das Partner-Trio komplettiert. Neu an Board ist Vera Matta, die bereits freiberuflich für die Filmproduktion arbeitete, und seit 2022 fest als Producerin zum Team an der Bäckerstrasse gehört. Lucie Bachmann schloss ihr Studium an der ZHdK als Bachelor in Cast/Audiovisual Media ab, absolvierte erst ihr Praktikum bei Rocket Film, unterstützt seit Mitte 2021 das Team als Production Assistant. Ihre Expertise liege vor allem bei New Media.

Einhergehend mit der Vergrösserung des Teams hat Rocket Film seine Räumlichkeiten erweitern können und in unmittelbarer Nähe zusätzliche Arbeitsplätze für Schnitt und Grading eingerichtet. Zudem biete das neue Office darüber hinaus Flächen, die als Studio für Castings, Fittings und Pack Shot Aufnahmen genutzt werden können.

Neue Kunden konnten ebenfalls dazugewonnen werden: Einer davon ist Schweiz Tourismus, der sich in einem umfangreichen Auswahlverfahren 2021 für die Besetzung seines Agenturpools unter anderem für eine Zusammenarbeit mit Rocket Film entschied.

Somit biete Rocket Film alles unter einem Dach an und blicke mit neuem Auftritt, erweitertem Portfolio, neuen Kolleginnen und Kollegen sowie neuen Kunden «zuversichtlich in die Zukunft».

Verantwortlich bei Rocket Film: Kerstin Reulen, Ricardo Colacurcio, Christopher Novak Ursel Schiemann (Konzept, Design); Animationen: Milos May; Fotos Rocket Film: Torsten Maas; Programmierung Website: Marc Rinderknecht. (pd/tim)