Kanton Glarus

K-Tipp-Redaktor wechselt in die Kommunikation

Nach 15 Jahren bei der Konsumenteninfo AG hat Darko Cetojevic am 1. März in die Fachstelle Information und Kommunikation des Kantons Glarus gewechselt. Er ersetzt André Maerz, der in Pension geht.