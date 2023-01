Diffrent Digital: Neues Kleid für Engadiner Traditionsmarke

Schon drei Generationen rösten nahe St. Moritz Kaffeebohnen aus aller Welt mit Engadiner Bergluft. So richtig klar wurde das im bestehenden Auftritt von Cafè Badilatti jedoch nicht. Heute steht die Bündner Herkunft im Mittelpunkt des neuen Brandings.

Allegra – so begrüsst die Engadiner Traditionsmarke Badilatti im frischen Kleid. Das Produktsortiment begleitet neu über den ganzen Tag: von «Bun Di» als Muntermacher über «Allegra» bis zu «Dorma Bain» (koffeinfrei) ist alles enthalten. Die Produkte sind zudem in der Migros Ostschweiz sowie in den grossen Coop-Filialen der ganzen Schweiz zu finden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Fokus des neuen Auftritts liegt auf der Bündner Herkunft – und auf Rätoromanisch. Die Oberengadiner Kaffeerösterei liegt in Zuoz auf 1716 Meter über Meer. Mit anderen Worten: In Zuoz dauert das Röstverfahren länger. Aufgrund der Höhenlage liegt der Siedepunkt tiefer. Bis zu 15 Minuten drehen die Kaffeebohnen im Röster und entwickeln damit ihr volles Potenzial. Die Kaffeebohnen werden bei einer Temperatur von 180 bis 220 Grad während 12 bis 15 Minuten geröstet. Industriekaffee wird oft bei sehr hohen Temperaturen nur sieben Minuten lang verarbeitet. Genau diese Liebe zum Detail schmecke man, heisst es.

Die Herkunft steht nach dem Brand Refresh stärker im Zentrum. Typische Malereien verzieren die Verpackung. Ein Claim weist auf die Engadiner Herkunft hin und das kleine romanische Wörterbuch erklärt die Produktnamen auf der Rückseite. Mit einem QR-Code kann der Wortlaut sogar gehört werden. Das Bewusstsein und den Stolz auf die vierte Landessprache gelte es zu fördern.



Gestaltet hat den neuen Auftritt die Branding Agentur Diffrent Digital, die mit ihrer Engadiner Filiale in Silvaplana nah am Geschehen ist. Der Hauptsitz befindet sich in Pratteln bei Basel.

Verantwortlich bei Cafè Badilatti: Sabina Cloesters (CEO), Flurina Collaud (Sales); verantwortlich bei Diffrent Digital: Hanna Meier (Branding), Anita Fiechter-Hintermann (Content); Fotograf: Roger Fiechter. (pd/cbe)