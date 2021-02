Hillton: On Running schliesst den Kreislauf

Mitte September 2020 hat die Schweizer Laufschuhmarke On ihren neusten technologischen Durchbruch kommuniziert: Cyclon, ein Laufschuh, der von A bis Z aus einem Material besteht, so zu 100 Prozent wiederverwertet werden kann und darum nur mittels Miete erhältlich ist.

Ende 2021 kommt diese Innovation auf den Markt. Bis dahin nutzten On und die Filmproduktion Hillton die Zeit, den Zuschauer über dieses Thema aufzuklären und ein Bewusstsein für zirkulare Produkte in der Gesellschaft zu schaffen, wie es in einer Mitteilung heisst.



Verantwortlich bei On: Alex Griffin (Head of Global Marketin), Jonatan Akay (Kreation), Dennis Ginsig (Creative Direction), Ryan Cuttling, Stephan Maurer, Vicci Bryson (Produktion); verantwortlich bei Hillton (Filmpropduktion): Mona Bertschinger (Produktion), Animals (Regie Kampagnenfilm), Fabio Tozzo (DOP Kampagnenfilm), Julia Hallasch (Produktionsassistenz), Ioannis Sochorakis (Produktionsdesign), Birdview (Additional Camera), Dennis Gnoni (Schnitt), Samuel Weidmann (Grafik und Animation Hauptfilm), Roman Kälin (VFX), Kurt Human (Ton), Patrice Gerber (Grafik und Animation Erklärfilme), Yves Vallaster (Colorgrading), Pablo Nouvelle (Musikkomposition), Jingle Jungle (Sounddesign & Mix). (pd/cbe)