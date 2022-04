Brandpower: Partyfass mit musikalischer Begleitung

Was gehört zu einer rauschenden Party? Bier und Sound. Genau diese beiden Komponenten hat die Agentur The Brandpower zusammen mit der Brauerei Falken aus Schaffhausen in ein Partyfass gepackt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich denke, es ist uns gelungen, einen coolen Mehrwert für jedes 5 Liter Partyfass zu kreieren. Für mich ist es eine 5 Liter Soundbox für mehr Bierlaune», wird Ralph Aichem, Inhaber der Agentur, zitiert. So bekommt man ab sofort mit dem Kauf des Bieres Musik mit dazu. Über einen QR-Code auf der Verpackung lässt sich direkt per Handy zum frischgezapften Bier die Party starten.

Welche Musik sich in dem Fass versteckt, darf nicht verraten werden. Aber, dass es sich aktuell um eine erfolgreiche Schweizer Band handelt schon. Auf die Frage, ob alle Fässer jetzt immer mit dem einen Song zu hören sind, erklärt Andrea Imthurn, Direktorin Marketing Brauerei Falken: «Nein, wir haben eine Lösung gefunden, mit der wir immer wieder, hinter den gleichen QR-Code andere Musik hinterlegen können.» Andrea Imthurn fügt noch hinzu, dass die Idee Sound und Bier auch für die klassische Dose mit einem neuen Bier genutzt werden soll, aber die Party beginnt zuerst mit dem 5 Liter Fass.

Verantwortlich bei Brauerei Falken: Andrea Imthurn, Direktorin Marketing. Agentur: The Brandpower. Ralph Aichem, Inhaber, Simone Böhringer und Lothar Schieberle, Art Direction. (pd/wid)