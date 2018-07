BP Switzerland: Peter Kretzschmar wird Communications Manager

Peter Kretzschmar übernimmt im August die neu geschaffene Position des Communications Manager D-A-CH von BP. Er folgt auf Isabelle Thommen, die seit 2001 im BP Konzern arbeitet und zuletzt für die Kommunikation in der Schweiz und in Österreich zuständig war. Sie verlässt Ende Juli das Unternehmen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Ab August ist Kretzschmar für die interne und externe Kommunikation der BP in der Schweiz und in Österreich verantwortlich, seine Aufgaben in der Führungskräftekommunikation in Deutschland wird er beibehalten. Arbeitsplatz des 36-jährigen Deutschen ist weiterhin Bochum (D).

Kretzschmar verfügt über fundierte Kenntnisse in der Online-, Führungskräfte- und Mitarbeiterkommunikation sowie in der strategischen Kommunikationsplanung und -beratung. Der studierte Betriebswirtschafter begann seine Laufbahn bei BP in Bochum im Jahr 2005 als Projektmanager Communications & External Affairs. Von 2010 bis 2012 war er Advisor Digital Communications, ab 2013 Senior Advisor Internal Communications & Services.

Die Zweigniederlassung BP Switzerland in Zug ist Teil der internationalen BP Gruppe. BP ist einer der grössten Öl-, Gas- und Energiekonzerne der Welt. BP Switzerland beschäftigt 65 Mitarbeitende. (pd/as)