Die Präzision der täglichen Arbeit im Labor und das Zusammenspiel der verschiedenen Abteilungen hat Eyeloveyou als Grundlage für die Markenarchitektur, den Logo-Refresh und das visuelle Konzept des neue Gesamtauftritts verwendet. In engem Austausch mit dem Kunden wurden Farbgebung, Typographie, Bildsprache sowie ein Headlinekonzept erarbeitet und anschliessend in einem digitalen Brandportal festgehalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Eine modulare Bildwelt

Die neue Bildwelt besteht aus modularen Elementen, die, inspiriert vom Prozess der Zellteilung, je nach Anwendungsbereich flexibel kombiniert werden können. Sie integriert verschiedene Formate und Publikationen und kommt auf der neuen Website in animierter Form zu Geltung.

Breite Massnahmenpalette

Broschüren für Patienten und Partner, Anleitungen für die Handhabung labormedizinischer Gerätschaften, aber auch Messe-Rollups, Give-aways oder der jährliche Geschäftsbericht erscheinen in einem Gesamtlook, der die Expertise von Medics in Analyse und Labordienstleistung adäquat und präzise abbildet. Das Rebranding wurde schrittweise im Hintergrund vorbereitet und getestet, sodass zum Stichtag sämtliche Bereiche bereit, geprüft und umgesetzt waren. Ganz im Sinne der neuen Byline: schnell. exakt. praxisnah.

Verantwortlich bei Medics: Felix Ackermann (Leiter Kundendienst & Marketing), Alessandra Decorvet (Mitarbeiterin Marketing); verantwortlich bei Eyeloveyou: Christoph Merkt (Creative Direction), Alexandra Theiler (Screendesign), Martin Sautter (Video & Animation), Robin Bodmer (Konzpetion, Strategie), Benedikt Lachenmeier (Text), Zoe Bensmann, Oliver Kirschbaum (Projektleitung, Beratung) Programmierung Website: LiipFotografie: Mike Niederhauser (Merlin Photography). (pd/mj)