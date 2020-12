Greenliff: Quizzen für einen guten Zweck

Vor allem in diesen besonderen Zeiten setzt sich Greenliff für ein nachhaltiges Weihnachten ein, das der Allgemeinheit dient und Gutes tut, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der diesjährige Weihnachtsgruss bestehe deshalb nicht aus Postkarten, Süssigkeiten oder kurzweiligen Geschenken. Vielmehr biete das Unternehmen jedem die Chance, einen Beitrag zu leisten: Mit einem kleinen Quiz bestehend aus fünf Fragen können Interessierte ihr Wissen rund um internationale Weihnachtstraditionen testen. Für jede richtige Antwort spendet Greenliff fünf Franken an Powercoders, einen Verein, der sich für Chancengleichheit in der IT-Branche einsetzt.

«Die Idee kam, weil viele unserer Kontakte bis Weihnachten und darüber hinaus im Homeoffice arbeiten. Unsere traditionelle Weihnachtspost hielten wir deshalb für wenig zeitgemäss. Stattdessen geben wir unseren Kunden, Partnern und Freunden mit einem virtuellen Gruss die Chance, etwas Gutes zu leisten», lässt sich Markus Pilz, CEO von Greenliff, zitieren.

Chancengleichheit für Nachwuchstalente

Powercoders fördert die Arbeitsintegration von Flüchtlingen und Migranten in der IT-Branche. So erhalten vielfältige IT-Talente eine Chance und Unternehmen profitieren von qualifizierten Fachkräften. «Als Digitalagentur spüren wir, wie wertvoll gut ausgebildete Softwareentwickler und -tester sind. Powercoders war die passende Wahl für unsere Spendenaktion», sagt Felix Schmorell, Head of Engineering bei Greenliff.

Mit Greenliff mache das Spenden gleichzeitig Spass. So erreiche die Aktion besonders viele Menschen und mache auf die wertvolle Arbeit von Powercoders aufmerksam. Mit einem Spendenziel von 3000 Franken startet Greenliff deshalb in den Jahresendspurt. Wer zusätzlich etwas obendrauf legen möchte, kann auf der Powercoders-Website direkt einen beliebigen Spendenbetrag einzahlen oder sich an ihrer Dezember-Aktion «Donate 1 hour of your life» beteiligen. (pd/lol)