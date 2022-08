Swiss Athletics: Roland Hirsbrunner folgt auf Simon Weiler

Der Zentralvorstand von Swiss Athletics hat am 11. August 2022 Roland Hirsbrunner zum Leiter Marketing und Kommunikation gewählt, wie der Leichtathletikverband mitteilt. Der 40-jährige Berner Kommunikations- und Marketingspezialist sei in der Schweizer Leichtathletik «bestens bekannt und vernetzt». Zwischen 2003 und 2010 war er als Medien- und später Kommunikationsverantwortlicher von Swiss Athletics tätig. Danach war er als Head of Communication Teil der Geschäftsleitung der Leichtathletik-EM 2014 in Zürich, prägte während gut sieben Jahren die Kommunikation des Diamond-League-Meetings Weltklasse Zürich und war am erfolgreichen Aufbau des UBS-Kids-Cup beteiligt.

Aktuell ist er Leiter Marketing und Kommunikation von SwissSkills. Sein Amt als Mitglied des Zentralvorstands von Swiss Athletics habe Hirsbrunner mit Einreichung seiner Bewerbung niedergelegt, wie es weiter heisst.

Simon Weiler war seit 2016 Leiter Marketing und Kommunikation von Swiss Athletics. «In dieser Zeit konnte er die Sponsoringeinnahmen des Verbandes laufend erhöhen und das Sponsoringportfolio massgeblich erweitern. Weiler baute zudem mit seinem Team die Kommunikationsplattformen des Verbandes stetig aus, trieb die Digitalisierung voran und konnte den Brand von Swiss Athletics dadurch deutlich stärken».

Bis zum Stellenantritt von Roland Hirsbrunner Anfang Januar 2023 wird die Abteilung Marketing/Kommunikation interimistisch von Markus Lehmann, dem designierten Geschäftsführer von Swiss Athletics, geleitet. (pd/tim)