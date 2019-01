Lean In Konferenz: Sechs erfolgreiche Frauen auf dem Podium

Die erste Lean In Konferenz in der Schweiz wird am 25. Januar 2019 in Zürich stattfinden. Der ganztägige Event unter dem Motto «dream. dare. do» möchte Frauen inspirieren, ihr berufliches Potenzial zu erreichen, ihre Passionen zu leben und dabei gleichzeitig ihr berufliches Netzwerk zu stärken, heisst es in einer Mitteilung. Dies soll helfen eine Gesellschaft zu bilden, die inklusiv und diversifiziert ist. Die Veranstaltung wird durch das Lean In Netzwerk Schweiz organisiert, welches Teil der globalen Lean In Bewegung von Sheryl Sandberg ist.

Die Konferenz sieht Reden von sechs inspirierenden weiblichen Führungspersönlichkeiten mit unterschiedlichen beruflichen Profilen vor. Die CEO von Ikea Schweiz, Simona Scarpaleggia, bekannt für ihr Engagement in Gleichstellungsfragen, die UBS-Managerin und Buchautorin Mara Harvey, die Moderatorin Ana Maria Montero von CNN Money, die Weltmeisterin im Snowboarden und Filmemacherin Anne-Flore Marxer, Technologieexpertin und Verwaltungsratmitglied von Microsoft Yvonne Bettkober und die Nachhaltigkeitsexpertin Ruvarashe Chinyemba werden mit dem Publikum teilen, was sie persönlich im Leben inspiriert und antreibt.

Zudem sollen Workshops zur persönlichen Weiterentwicklung, eine Podiumsdiskussion, eine Kunstaustellung über Frauen als Führungspersönlichkeiten, eine Yogasession sowie musikalische Einlagen motivieren und Energie schenken. Ein abschliessender Apéro wird den Teilnehmerinnen die Chance geben, über die neuen Denkanstösse zu reflektieren. (pd/wid)