Lauschsicht: «Sichtlich» hilft beim «Selbermachen»

Unternehmen sind gefordert, in einer hohen Kadenz Geschichten spannend, inhaltlich relevant, visuell ansprechend und kommunikativ wirkungsvoll zu erzählen. Das neue Fachcoaching-Angebot «Sichtlich» unterstützt Wissenshungrige sowie Macherinnen und Macher ganz gezielt beim «Selbermachen». Die Profis der Agentur und Filmproduktion Lauschsicht machen ihr Wissen und die Erfahrung aus unzähligen Film- und Kommunikationsprojekten in Form von einzelnen Coaching Sessions zugänglich, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Da wir bei Lauschsicht den gesamten Prozess von Idee bis zum fertigen Film abdecken, sind wir es uns gewohnt, interdisziplinär zu denken und Lösungen zu finden. Gleichzeitig hat jeder sein Spezialgebiet und kann so auf ganz spezifische Bedürfnisse eingehen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Muriel Droz, Managing Director und Executive Producer bei Lauschsicht, habe «Sichtlich» initiiert mit dem Wunsch, das Wissen und die Erfahrung zugänglich zu machen. Dies, weil es Freude mache, jemandem zu helfen, sein Projekt zum Fliegen zu bringen.



Kevin Blanc und Muriel Droz bilden seit sechs Jahren die Geschäftsleitung von Lauschsicht und haben nebst der Entwicklung von «Sichtlich» in den letzten Monaten auch bereits erste erfolgreiche Projekte in der Rolle als Fachcoaches umgesetzt, wie es weiter heisst. (pd/cbe)