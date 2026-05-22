Publiziert am 22.05.2026

Die Schweiz hat an den 32. Internationalen Wirtschaftsfilmtagen in Wien zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Schweizer Produktionsfirmen holten insgesamt sieben goldene und fünf silberne Victorias sowie eine schwarze Trophäe für Production Arts & Crafts – konkret für den besten Einsatz von Emotion.

Die auffälligste Leistung des Abends zeigte Nektar TV mit gleich drei Auszeichnungen für ein und denselben Film: «Manifest FCSG 1879» im Auftrag von Troy Lüchinger erhielt Gold in der Kategorie Messe-, Event- und Besucherfilme, Silber für Branded Content sowie die schwarze Victoria für den besten Einsatz von Emotion.



Gleich zwei goldene Victorias sicherte sich Seed Audio-Visual Communication: «Raum für Lebensfreude» für Tertianum Services gewann in der Kategorie Imagefilme, «Bringing Design and Technology Together» für Geberit International Sales in der Kategorie Messe-, Event- und Besucherfilme.



Je eine goldene Victoria gingen an Filmgerberei für «Close up of clean-ups» im Auftrag von The Art of Spice (Kategorie Produkt- und Launch-Videos), an Halsundbeinbruch Film für «Grow Strong!» für Gorilla (Fundraising und Non-Profit), an Maybaum Film für «Tierärzte im Einsatz / Imagefilm» für den gleichnamigen Verein (Fundraising und Non-Profit) sowie an Mcqueen Films für «Safety Video» im Auftrag von Swiss (Tourismusfilme).



Silber gab es für Blush Films mit «Das Traumwerk» für Pilatus Aircraft (Imagefilme), für die Filmgerberei mit «The story of Sara Klomps – Access solutions for every place that matters» im Auftrag von Dormakaba (Messe-, Event- und Besucherfilme), für Maybaum Film mit «Einfangen was vergeht» für Frigo-Consulting (Imagefilme) sowie für Mcqueen Films mit «Alpine Valley» ebenfalls für Swiss (Tourismusfilme).

Die Preisverleihung der 32. Internationalen Wirtschaftsfilmtage fand am Donnerstagabend im Augustinerkeller in Wien statt. Insgesamt 60 Produktionen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol wurden mit einer «Victoria»-Trophäe ausgezeichnet.

Bei den Internationalen Wirtschaftsfilmtagen werden seit 1962 alle zwei Jahre die besten Produktionen aus der Unternehmens- beziehungsweise Wirtschaftsfilmbranche im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. (pd/cbe)

Eine Übersicht über alle Preisträger finden Sie hier.