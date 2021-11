ZKB: Stabswechsel im Kampagnen-Management

Angela Baumann, Leiterin Kampagnen-Management bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB), wird im Sommer 2022 ihren Traum wahr machen und nach Südafrika auswandern. Sie hat deshalb ihr Arbeitsverhältnis auf Ende April 2022 gekündigt, wie es in einer E-Mail heisst.

Um einen lückenlosen Know-how-Transfer sicherzustellen, wird Danijela Erni am 1. Dezember 2021 die Leitung des Kampagnen-Managements übernehmen. Erni ist seit 2019 bei der Zürcher Kantonalbank und hat in verschiedenen Projekten ihre Skills im Kampagnen-Management erfolgreich unter Beweis gestellt, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Ich freue mich ganz besonders, dass wir in Danijela eine junge, erfahrene und kompetente und Kollegin zur Teamleiterin ernennen dürfen. Sie wird viele neue Ideen einbringen und das Team und die Projekte tatkräftige weiterentwickeln», wird Angela Baumann zitiert. «Bis zu meinem Weggang im April werde ich sie und das Team wie gewohnt motiviert begleiten und unterstützen.»

Danijela Erni ergänzt: «Ich freue mich auf die neue Aufgabe als Teamleiterin und die Zusammenarbeit. Gleichzeitig möchte ich mich bei Angela für die sorgfältige Übergabe und das Coaching zur ‹Stabsübergabe› bedanken. Der Austausch mit ihr wird mir fehlen und trotzdem freue ich mich für sie. Denn sie geht an einen der schönsten Orte dieser Welt.» (pd/cbe)