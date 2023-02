Matchcom: Sumaia Youssef wird befördert

EJPD

Neue Co-Leitung für Kommunikationsdienst

Ex-Journalistin Agnès Schenker und Tamedia-Reporter Christoph Lenz treten ihre Funktion am 1. März an. Beide arbeiten in einem 80-Prozent-Pensum.

Ex-Journalistin Agnès Schenker und Tamedia-Reporter Christoph Lenz treten ihre Funktion am 1. März an. Beide arbeiten in einem 80-Prozent-Pensum.