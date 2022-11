2200 Quadratmeter und 1200 Sitzplätze umfasst der ZSC Lions Business Club mit zwei grosszügigen Lichthöfen und den dominanten Wendeltreppen aus Sichtbeton.

Der Empfang ist eine vielseitig nutzbare Convention Hall und im Grand Dinner erwarten die Gäste kulinarische Highlights in gediegenem Ambiente, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Vergani Weinbar bietet an Hochtischen einen Panoramablick auf das Eisfeld und der Players Club offeriert ein abwechslungsreiches Buffet.

Der Raum kann laut mitteilung flexibel genutzt werden: Mit wenigen Handgriffen wird Mobiliar verstaut, um je nach Bedürfnis einem kleinen oder grossen Publikum Platz zu bieten. (pd/mj)