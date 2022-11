MET Group: Tobias Kistner wird Kommunikationschef

Das in der Schweiz ansässige, europaweit tätige Energieunternehmen MET Group hat per 1. November Tobias Kistner zum Group Communication Director ernannt. Die Position wurde neu geschaffen, «um die ausgeprägte Wachstumsstrategie von MET Group durch den Ausbau der strategischen und operativen Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens zu unterstützen», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Der 44-jährige Kommunikationsmanager, der über mehr als 17 Jahre Erfahrung in Corporate Communications und Public Relations verfügt, stösst von der Axpo-Gruppe zu MET Group. Bei Axpo war Tobias Kistner knapp neun Jahre in verschiedenen Senior-Management-Positionen in der externen Kommunikation tätig. Sein Tätigkeitsfeld umfasste die Medienarbeit, Finanzkommunikation, M&A-Kommunikation und das Content Management für das Geschäft des Unternehmens in rund 40 Ländern in Europa, den USA und Asien.

Zuvor arbeitete Kistner als stellvertretender Leiter Unternehmenskommunikation bei Sunrise und als Senior Communication Consultant bei Farner Consulting in Zürich.

MET Group ist ein integriertes europäisches Energieunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, das in den Märkten für Erdgas und Strom tätig ist. Über Tochtergesellschaften ist MET Group in 13 Ländern präsent, auf 26 nationalen Gasmärkten aktiv und an 22 internationalen Handelsplätzen vertreten. (pd/cbe)