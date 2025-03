Bundesratswahl | HarbourClub: «Trump überdeckt alles in den Medien»

Publiziert am 11.03.2025

«Stell dir vor, es sind Bundesratswahlen und es interessiert einfach niemanden», eröffnet Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor des persönlich-Verlags, die 50. Folge des persoenlich.com-Podcasts. «Man hat den Eindruck, der Name Donald Trump überdeckt alles in den Medien.» Apropos Namen: Markus Ritter und Martin Pfister sorgen für reichlich Verwirrung. persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck meint: «Gut möglich, dass der Name ‹Martin Ritter› am Mittwoch auf die Zettel geschrieben wird.» Hinter den Kulissen agieren derweil PR-Strategen: Während sich Ritter als «80-Stunden-Woche-Vollgas-Konservativer» präsentiere, betone Pfister seine weltoffene und wirtschaftsliberale Seite. Im Vergleich zur Bundesratswahl 1999 zeigt sich ein Wandel: Damals war PR-Beratung noch verdächtig, heute werden die Strategen offen porträtiert.

Der zweite Teil des Podcasts widmet sich dem HarbourClub, der vor 25 Jahren gegründet wurde, um Kommunikationschefs in Unternehmen mehr Gewicht zu verleihen. Ackeret besuchte die glamouröse Jubiläumsfeier und beschreibt den Club als exklusiven Zirkel mit einer Kultur der Verschwiegenheit.

