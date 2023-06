Seit über 25 Jahren ist der Name Wanner fest im Immobiliensektor der Bodenseeregion verankert. Als die zweite Generation der Wanner-Familie vor einiger Zeit ebenfalls in die Immobilienbranche einstieg, entschied man sich, den Familiennamen auch als Unternehmensnamen zu etablieren. Im Rahmen eines kompletten Rebrandings wurde die Agentur Asap | Alder Strässle and Partner mit der Überarbeitung des Markenauftritts beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Idee für die neue visuelle Identität ist laut Mitteilung einfach: Die massgeschneiderte Wortmarke sei eine Anspielung auf das Fundament jeder Immobilie – den Grundrissplan. Das gesamte visuelle Erscheinungsbild orientiere sich an der Grundrissform von Türdurchgängen, da Wanner Immobilien sinnbildlich sowohl Türen für neue Immobilienbesitzer öffne als auch für die Verkäufer schliesse.

Zum Gesamtprojekt gehören neben einem neuen Logo und dazugehörigen Gestaltungselementen auch die Definition der Farben und Schriften, die Bildwelt, die Briefschaften sowie der neu erschaffene Claim «Menschlich anders». Ergänzt wird der Auftritt mit einem durchdachten Kommunikationskonzept und einem frischen Social Media Feed.

Verantwortlich bei Wanner Immobilien: Carol Wanner, Christoph Wanner; verantwortlich bei Asap | Alder Strässle and Partner: Ramon Alder, Nico Strässle, Ian Spahr, Manuel Eichmann, Cédric Freivogel. (pd/cbe)