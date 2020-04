Farner: UBS-Wealth-Plattform will Frauen beraten

Banken entdecken Frauen als Kundinnen, so etwa die UBS: Bei der Women’s Wealth Academy, einer Initiative des Segments Wealth Management Schweiz, sollen die Anforderungen von Frauen rund um Finanzen in den Vordergrund rücken. Auf der Plattform, die in enger Zusammenarbeit mit der Agentur Farner konzipiert, umgesetzt und vermarktet wird, finden sich aus datenbasierten Insights abgeleitete Informationen, Hintergründe und konkrete Lerninhalte rund ums Thema Vermögens- und Finanzplanung.

Ziel der UBS sei es, Frauen auf der ganzen Reise hin zu mehr finanzieller Partizipation zu begleiten, sie dabei zu befähigen und zu beraten – angefangen bei der Erkenntnis, dass Frausein auch bei der Finanzplanung einen Unterschied macht, über E-Mail-Lernmodule zu Themen wie Vorsorge, bis hin zu bewusst getroffenen besseren Vermögensentscheiden.



Vermarktet wird die Women’s Wealth Academy mit dem Ausrollen bei Bestandeskundinnen, Aktivierung via Owned-Kanälen und anschliessend gezielt via Suchmaschinen- und Social-Ads in einem mehrstufigen Vorgehen. Die Bewerbung der Women’s Wealth Academy folgt einem Journey-Modell, damit Frauen auf dem Weg zu mehr finanzieller Partizipation zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte sehen. Dabei werden automatisiert aus der Verhaltenspsychologie abgeleitete Behavioural Framings getestet, um emotionale Trigger für nachhaltige Finanzplanung besser zu verstehen. Gleichzeitig verfolgt UBS einen langfristigen SEO-Ansatz bei der Konzeption und Umsetzung des Contents.

Verantwortlich bei UBS: Sandra Huber-Schütz (Leiterin Personal Financial Affairs und Women's Wealth UBS Wealth Management Schweiz), Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz); verantwortlich bei Farner: Daniel Jörg (Strategic Overview), Christoph Emch (Content-Strategie).

