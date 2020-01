Online-Toolkit: Watson lanciert den Blog «Frauen und Geld»

Watson den Blog «Frauen und Geld». Tipps und Tricks von simpler Finanz-Jargon-Entzauberung bis elaborierten nachhaltigen Anlagestrategien kommen von Olga Miler, Change Maker in der Finanzindustrie und Aushängeschild für die «Frauen und Geld» Initiative. Dies schreibt Watson in einer Mitteilung. Es handelt sich um ein Bezahl-Kooperation: Das Onlineportal lanciert den Blog in Zusammenarbeit mit SmartPurse, einem Online-Toolkit, mit dem sich Frauen Finanzfachwissen aneignen können.

«Das ist nicht nur eine tolle journalistische Service-Dienstleistung im feministischen Sinne, sondern auch eine grossartige Möglichkeit für die Finanzindustrie, in einem innovativen thematischen Umfeld die Userinnen als Kundinnen direkt anzusprechen und Leads zu generieren», so Tarkan Özküp, CCO von Watson in der Mitteilung.

«Frauen und Geld» wird am 21. Januar mit einer Podiumsdiskussion in der «Equality Lounge» des WEF in Davos gestartet. Dabei moderiert Chefredaktor Maurice Thiriet ein Podium zum Thema «Women & Finance». (pd/eh)