Das neue Quartier in Aesch BL wird die Region nachhaltig prägen. Deshalb haben die Gemeinde und die Fankhauser Arealentwicklungen AG Farner Branding damit beauftragt, eine Marke zu entwickeln, «die in allen Phasen des Bauprojekts flexibel eingesetzt werden und den unterschiedlichsten Stakeholder-Bedürfnissen entsprechen kann», wie Farner in einer Mitteilung schreibt.

Die Markenspezialisten hätten in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen ausführlichen Strategieentwicklungs-Prozess durchgeführt. Auf Basis der Positionierung entstand der Name des Areals: «Aesch Soleil». «Wir sind Weinbaugemeinde, haben viele Sonnenstunden. Dann weist die französische Bezeichnung darauf hin, dass die Romandie nah ist. Unsere Partnergemeinde ist Porrentruy, auch das Elsass ist gleich um die Ecke.» meint die ehem. Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger dazu.

Als überdachende Marke wird «Aesch Soleil» von Unternehmen und Eigentümern in Zukunft für ihre eigene Kommunikation genutzt. (pd/eh)