Neun Jugendliche aus der Deutschschweiz bewarben sich erfolgreich um die Mitarbeit zur Produktion einer Ausgabe der «Coopzeitung», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Lernenden der Coop-Gruppe arbeiteten in den vergangenen Monaten an ihren Themen, die sie ausgewählt hatten. Zwei Lernende im Detailhandel trafen Mujinga Kambundji zum Interview und stellten sich mit ihr in der Fussgängerzone beim Fotoshooting in imaginäre Startblöcke. Andere Lernende führte der Weg für ihre Aufträge nach Amsterdam, zur Rega-Basis nach St. Gallen, zu einem Neurologen nach Genf oder zum Chefbüro von Coop-VR-Präsident Hansueli Loosli in Basel.





«Entstanden sind Reportagen, Porträts und Interviews, die sich sehen lassen können und einen vertieften Einblick in die Lebenswelt der Jugend gewähren», lässt sich Silvan Grütter, Chefredaktor der Coopzeitung, in der Mitteilung zitieren. «Wir haben die Jugendlichen als engagiert, offen und reflektiert erlebt.» Für die meisten Lernenden sei es der erste Kontakt mit einem Medienbetrieb gewesen. «Das eine oder andere vielversprechende Talent hatte es auf jeden Fall darunter», so Grütter. (pd/lol)