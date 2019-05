Coworking

Westhive und ETH Entrepreneur Club kooperieren

Nach HWZ, Swiss Startup Factory und Bär & Karrer: eine weitere Organisation setzt auf flexible Arbeitsplätze.

Startups, Professionals und Corporate Teams mit Fokus auf Digitalisierung und Business Transformation: Sie alle arbeiten in den Räumlichkeiten an der Hardturmstrasse in Zürich. (Bild: zVg.)