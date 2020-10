Rebranding: Zürcher Helvetiaplatz heisst neu Heimatplatz

Pendlerinnen und Pendlern bot sich am Freitag im Zürcher Kreis 4 eine Überraschung: Der Helvetiaplatz heisst neuerdings Heimatplatz, zumindest liest es sich so auf sämtlichen VBZ-Haltestellen.

Handelt es sich beim Rebranding um eine Guerilla-Aktion? Die am «Heimatplatz» ansässige Werbeagentur Heimat Zürich gibt sich ahnungslos: «Wir fahren nur Taxi – und sind zur Zeit aber im Homeoffice. Deshalb haben wir das noch nicht gesehen und auch nichts davon gehört», heisst es dort.

Bei nächster Gelegenheit – wohl so um Ostern 2021 – würden es sich die Kreativen sicher mal anschauen. «Tönt auf alle Fälle nach einer witzigen Aktion in einer Zeit, in der im öffentlichen Raum gerade eher Spassgebremse angesagt ist. Dass ein Platz nach einer Agentur benannt wird, ist natürlich eine Ehre und wohl auch ein zwinglianisches Novum.» (pd/cbe)