Freicom Towa Digital: Zwei St. Galler Agenturen bündeln ihre Kräfte

Die zwei inhabergeführten Agenturen Freicom aus St. Gallen und Towa mit Standorten in St. Gallen, Bregenz und Wien spannen künftig zusammen: Ab Januar 2019 treten sie als Freicom Towa Digital auf. Der Zusammenschluss der Kommunikations- und Digitalagentur bezwecke, den Kunden eine Multi-Channel-Kommunikation aus einer Hand zu bieten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kundschaft stammt aus Industrie, Gewerbe, Dienstleistung, Tourismus und der öffentlichen Hand in der Deutschschweiz.

Digitale Alternativen zu klassischen Instrumenten

Umfassende und erfolgreiche Kommunikation besteht in der Regel aus dem Mix von On- und Offline-Massnahmen. Freicom, Spezialistin in strategischer Kommunikation, Eventmanagement sowie Offline-Marketing, und Towa, spezialisiert auf Online-Marketing und digitale Lösungen, bringen ihre jeweiligen Stärken in diese Kooperation ein. Kunden sollen so optimale, kreative Kommunikationslösungen von einem einzigen Partner erhalten.

Die beiden Kommunikationswelten, die digitale und die klassische, wollen die Agenturen mit der neuen Zusammenarbeit noch stärker verbinden. «Wir sind von der Veränderungsgewalt der digitalen Welt und deren sinnstiftendem und wirtschaftlichem Nutzen überzeugt, wenn man sie rechtzeitig erkennt und umsetzt», so Florian Wassel, Mitgründer und Inhaber von Towa. (pd/as)