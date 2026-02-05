Der Beginn von One-Size-Fits-One

05.02.2026

Thomas Ruck

Personalisierung war das Nonplusultra des letzten Jahrzehnts. Unternehmen investierten Milliarden in Technologie, stellten Data Scientists ein und bauten ausgeklügelte Targeting-Maschinen. Sie versprachen ihren Kunden, deren Erlebnisse besser, relevanter und individueller zu gestalten.

Aber seien wir ehrlich: Es war eine Lüge.

Was sie tatsächlich entwickelten, waren bessere Verkaufstools. Sie nannten es Personalisierung, massen den Erfolg aber an der Conversion-Rate, nicht an Kundenmetriken. Sie optimierten für ihre eigenen Ziele, nicht für die Ziele ihrer Kunden.

Und die Kunden haben es durchschaut: Personalisierung war nie für den Käufer – sie war immer für den Verkäufer.

Dennoch sagt die Mehrheit der Kunden, dass sie personalisierte Erlebnisse wollen. Aber was sie damit meinen, ist nicht, dass man ihnen etwas schöner verkauft, sondern dass man sie auf personalisierte Weise bedient.

Was, wenn Technologie endlich Erlebnisse ermöglicht, die wirklich für Kunden gebaut sind – und nicht für Conversion-Rates?

Wenn Erlebnisse zu Produkten werden

Hier kommen generative Erlebnisse ins Spiel. Systeme, die in Echtzeit wirklich individualisierte Erlebnisse erzeugen, optimiert auf das Kundenziel. Der entscheidende Unterschied: Das Erlebnis dient dem Ziel des Kunden – nicht Ihrem.

Machen wir es konkret.

Jemand bucht einen Flug und öffnet die App der Airline.

Traditionell bekommt diese Person dieselbe Oberfläche wie alle anderen: Suchfelder, Filter, sortierte Ergebnisse. Die Oberfläche nimmt nichts an, ausser dass jemand von A nach B fliegen will.

In einem generativen Erlebnis passt sich die Oberfläche individuell an. Heute wird ein Geschäftsflug gebucht, schnell und routiniert. Die App liefert ein schlankes Dashboard. Nächste Woche steht der Familienurlaub an. Dieselbe App generiert einen völlig anderen Guide mit Tooltips und Reisetipps.

Dieselbe Person. Unterschiedliche Verhaltenssignale. Radikal unterschiedliche Erlebnisse.

Der Paradigmenwechsel

In der digitalen Welt wird das Erlebnis in vielen Branchen zunehmend selbst zum Produkt. Sie gestalten dafür aber nicht mehr ein Produkterlebnis für alle. Sondern ein System, das für jede Person in Echtzeit ein einzigartiges Erlebnis erstellt, das deren tatsächliches Problem besser löst.

Das ist nicht inkrementell bessere Personalisierung, sondern ein völlig anderer Ansatz.

Drei fundamentale Shifts müssen dafür passieren.

1. Von Features zu Problemen

Traditionelle Produktentwicklung: Ein Produkt mit Features X, Y und Z gestalten. Für alle bauen. Adoption messen. Optimieren. Wiederholen.

Generative Erlebnisse drehen das komplett um. Das Produkt selbst wird flexibel, adaptiv.

Produktteams müssen daher «zu lösende Probleme» verstehen, nicht «zu bauende Features». Sie fragen nicht mehr «Welche Features sollen wir hinzufügen?» Sie fragen «Welche Probleme lösen wir für wen, und wie kann unser System die Lösung an jeden Kontext anpassen?»

2. Von statischem Design zu dynamischer Orchestrierung

Das klassische Template ist tot. Sie gestalten jetzt Systeme, die auf Verhaltensmuster basieren und Tausende individualisierte Erlebnisse erzeugen. Statt 50 perfekte Touchpoints gestalten Sie die Prinzipien, die 50'000 personalisierte erzeugen.

Für Designer ist das eine Aufwertung. Sie wechseln vom Pixel-Schieben zur Verhaltens-Architektur. Ihre Marken-Guidelines entwickeln sich von «verwenden Sie immer diese Farbpalette» zu «priorisieren Sie Klarheit über Ästhetik in stressigen Momenten».

Das erfordert jedoch neue Fähigkeiten: Psychologie, Systemdenken, Ethik. Wie man Leitplanken gestaltet, die ein KI-System leiten, ohne es einzuengen.

3. Wenn die Big Idea wirklich zählt

Wenn Erlebnisse unendlich variabel werden, wird die vereinende Idee wichtiger.

Ihre Big Idea – jene radikale, greifbare Weltsicht, die Ihr Unternehmen einnimmt und die Ihr Handeln prägt – wird zur DNA, die Millionen von Mikro-Erlebnissen leitet.

Nehmen wir die US-amerikanische Versicherung Progressive. Ihre Big Idea ist «Fairness» – Menschen nach ihrem tatsächlichen Verhalten und ihren Umständen zu behandeln, nicht nach demografischen Durchschnittswerten. Generative Erlebnisse könnten nun «Fairness» auf jeden Touchpoint ausdehnen: Schadensprozesse, die sich daran anpassen, wie jemand antwortet – unsicher oder selbstbewusst. Support, der der Komplexität der jeweiligen Situation entspricht. Kommunikation, die Menschen die Wahrheit über ihre Situation mitteilt. Dieselbe Big Idea, ausgedrückt durch Tausende individueller Interaktionen, die sich jeweils angemessen «fair» anfühlen.

Aber Achtung: Generative Erlebnisse verstärken sowohl Exzellenz als auch Mittelmass. Eine schwache Big Idea erzeugt belanglose Interaktionen. Aber wenn Sie es richtig machen – starke Big Idea, enge Integration über Marke, Produkt und Service hinweg – schaffen Sie etwas, das Wettbewerber nicht einfach kopieren können.

Was jetzt zählt

Das alles ist keine Zukunftsspekulation. Es passiert jetzt schon.

Google lancierte Generative UI in Gemini im November 2025 und integrierte es in den AI Modus der Suche. Duolingo passt Lektionen in Echtzeit für jeden Lernenden an. Microsoft 365 Copilot justiert Oberflächen basierend auf Ihrem Workflow.

Die meisten Unternehmen werden die Chance aber verpassen. Sie werden die Technologie implementieren, ohne die Strategie zu überdenken. Das Ergebnis? Mehr vom Gleichen, nur schneller. Unveränderte Kundenbeziehungen. Technologie implementiert, Chance verpasst.

Welche Marke bauen Sie – eine, die auf Ihre eigenen Ziele optimiert, oder eine, die die Probleme Ihrer Kunden besser löst?



Thomas Ruck ist Unternehmensberater und Autor von «Wachstum durch Kundenerlebnis – Warum drei Kräfte tausend Touchpoints schlagen».

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.