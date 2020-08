«Money» gab es nur im Sendernamen

Pierre Rothschild

Quoten sind die Basis jeden Senders. Wer sie nicht hat, kann vom Werbemarkt nicht viel verlangen. Schon gar nicht so viel, wie man braucht, wenn man mit einer grossen Mannschaft und teurer Technik an den Start geht.





Es war eine bunte Truppe, die vor zwei Jahren mit «CNN Money Switzerland» an den Start ging. Man inszenierte sich so, wie man es beim Namensgeber CNN pausenlos sieht, weil man auch dort für die europäischen Länder kaum Werbung hat. Die Gesichter des Senders hämmern uns ein: «This is CNN». Doch beim Schweizer Namensbruder stand man nicht im Kugelhagel von Aleppo und auch nicht auf den Golan-Höhen. Man stand am Paradeplatz, wo man nur vom Tram überfahren werden kann. Will sagen: Der Sender hatte von Anfang an keine Dramatik.





Höflich waren sie, die Interviews mit den Schweizer CEOs, die oft mehr Einblick in ihre Englischkenntnisse gaben als in ihre Businesspläne. Alles war nett und freundlich, wie die Frauen, die am Schluss das Programm in die Hand nahmen. Urs Gredig, überlegen und überlegt, wusste wohl nach zwei Jahren, dass bei diesem Sender das Wort «Money» nur im Titel war, sonst nirgendwo.









Schade ist es immer, wenn ein Sender verschwindet . Die Investoren können den Verlust meistens verschmerzen, nicht aber das Team, das mit vielen Visionen, Hoffnungen und viel Kraft nach Zürich kam. Das Thema Wirtschaft, englische Sprache, ein TV-Markt in einem Land, das weniger Einwohner hat als eine Mega-City. Kann das gehen ? Nein.

Das Business-Modell war ein seltsamer Mix aus erwünschter Werbung, angebotener PR und möglichen Auftragsproduktionen. Es hat Investoren angesprochen, die in Dubai und Bangladesch wohnen und lediglich eine Rendite wollen. Die war auch ohne das Virus niemals in Sicht.

Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse. Er gründete mit Suzanne Speich, Urs Hammer und einem Fonds der CS 1999 Swizz Music Television. Später beteiligte sich Viva Köln an dem Schweizer Sender und es entstand Viva Swizz.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.