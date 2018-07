Dreifive: Der Name Goldbach Interactive verschwindet

Goldbach Interactive erhält ein komplettes Rebranding – inklusive neuer Bezeichnung. Ab sofort heisst die Digitalagentur für Performance Marketing Dreifive. Knapp zwei Jahre nach der Zusammenführung der drei Standorte Wien, Konstanz und Zürich gibt sich das Unternehmen einen neuen Namen und tritt als eigenständige Marke auf. Dreifive bleibt Teil der Goldbach Group und schärft mit dem neuen Auftritt ihre Positionierung auf dem Markt, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Der Name Dreifive setze sich aus «drei» und «five» zusammen, heisst es weiter. Dabei stehe «drei» für die drei Länder Deutschland, Österreich und Schweiz – die Standorte der Agentur. Das «five» sei von «High five» abgeleitet, der freudigen Geste, mit der man miteinander feiert.

«Wir haben es geschafft, sowohl die individuellen fachlichen als auch kulturellen Stärken der drei Ländereinheiten in unserer neugeschaffenen DACH-Agentur zu vereinen», wird Sascha Frommhund, Managing Director Dreifive, in der Mitteilung zitiert. «Dies zeigen wir beim europaweiten Performance Marketing auf höchstem Niveau für Kunden wie C&A und Deichmann bis hin zum kreativen redaktionellen Beziehungsmanagement für Brands wie Carlsberg oder Volvo in der gesamten Breite des Online Marketings.»

Marcel Oppliger, Managing Director Dreifive, ergänzt: «Der länderübergreifende Unternehmensspirit, den wir auch in unseren Kundenbeziehungen täglich leben, wird auch durch die im Namen angedeutete «High five»-Geste angedeutet. Daher beschreibt unser neuer Name Dreifive bestmöglich das, wofür wir als Agentur stehen. (pd/cbe)



Lesen Sie dazu auch das Interview mit Sascha Frommhund und Marcel Oppliger, beide Managing Director Dreifive.