Nexum: Manfred Jürgens leitet neuen Standort

Der neue Nexum-Standort in Zürich wird geleitet von Manfred Jürgens, Solution Director bei Nexum Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Kommunikationsdesigner mit Expertise im E-Commerce, Datenmanagement und Content-Management ist seit dem 1. März an Bord (persoenlich.com berichtete). Zuvor war er bei der Migros unter anderem für Master Data Management verantwortlich. Mit der Expansion reagiert Nexum auch auf die gesteigerte Nachfrage nach Beratungsleistungen im Bereich Data Services. Entsprechend sollen neben dem vollständigen Nexum-Portfolio an dem neuen Standort verstärkt Kompetenzen im Bereich E-Commerce und Data Strategy für den aufgebaut werden. Hierzu wird das Team auch personell in den kommenden Monaten um weitere erfahrene Solution Consultants und Solution Architects erweitert.

Als neuen Sitz wählte die Nexum das pulsierende Industriequartier Zürich-West. «Der neue aufstrebende Technologiestandort bietet für uns die perfekte Mischung aus moderner, inspirierender Arbeitsumgebung und günstiger Verkehrsanbindung. Wir sind davon überzeugt, dass wir damit auch bei unseren neuen Mitarbeitern punkten können», wird Jürgens in der Mitteilung zitiert.

Nach Bern und Basel ist Zürich für Nexum die dritte Niederlassung in der Schweiz. In Deutschland ist das Unternehmen in Köln (Hauptsitz), Hamburg, Nürnberg und München vertreten. Mit über 180 Mitarbeitern zählt Nexum laut eigenen Angaben zu den grössten inhabergeführten digitalen Fullservice-Dienstleistern in Europa. Seit 2016 ist Nexum mit eigenem Team in der Schweiz vertreten. (pd/cbe)