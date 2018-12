Werbesteuer für Google & Co.

Rasche Einführung einer EU-Digitalsteuer gescheitert

Die EU-Finanzminister haben sich am Dienstag in Brüssel nicht auf eine Werbesteuer für Internetgiganten wie Google und Facebook einigen können. Die Debatte soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Ginge es nach dem Willen von Frankreich und Deutschland, würde spätestens per 1. Januar 2021 in der EU eine Digitalsteuer für Google, Facebook & Co. eingeführt werden. (Bild: Keystone/AP/Martin Meissner)