TV-Streaming: Zattoo expandiert nach Österreich

Zattoo expandiert nach Österreich. Der Schweizer Internet-TV-Anbieter ist in Österreich für den Betrieb der TV-Streaming-Plattform zuständig, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Krone.at übernimmt die Vermarktung und den Reichweiten-Aufbau des TV-Dienstes.

Zattoo habe in den letzten Jahren Deutschland und die Schweiz im Fokus gehabt, habe den österreichischen TV-Markt aber seit langem beobachtet, wird Zattoo-Chef Nick Brambring in der Mitteilung zitiert. Der österreichische Markt sei reif für einen unabhängigen TV-Streaming-Anbieter. Von diesen Expansionsplänen sprach Brambring bereits in einem Interview im Juni mit persoenlich.com.





Mit dem Markteintritt in Österreich sei Zattoo als erster reiner TV-Streaming-Anbieter im gesamten deutschsprachigen Dachraum präsent, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die 2005 gegründete Firma Zattoo hat ihren Sitz in Zürich und beschäftigt über 170 Mitarbeitende. Sie gibt ihre Reichweite europaweit mit drei Millionen Nutzern an. Seit 2008 ist die TX Group am Unternehmen massgeblich beteiligt. Die Gruppe, zu der auch Tamedia gehört, hält seit 2019 über 50 Prozent an Zattoo. (sda/lol)