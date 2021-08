Der Roman «SMS an Augusto Venzini» (Münster Verlag) von persönlich-Verleger Matthias Ackeret ist nun in der zweiten Auflage erhältlich. Das Buch erschien Ende Juni und war innerhalb von vier Wochen ausverkauft. Der Roman wurde eigens zum 70. Geburtstag des bekannten Fotografen Alberto Venzago geschrieben, wie Ackeret im Interview erklärte.

In den Medien erhielt «SMS an Augusto Venzini» gute Kritiken: so wurde es zuletzt in den Büchertipps der deutschen Illustrierten Bunte aufgeführt. Grossschriftsteller Martin Walser schrieb in seiner Rezension im Südkurier: «Ich gestatte mir, begeistert zu sein», während es Michèle Binswanger im Tages-Anzeiger als «perfekte Sommerlektüre» bezeichnete und Martin Zimmerli in der Coopzeitung titelte: «Lesepause? - Gibt's nicht!» (red)