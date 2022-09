SRF: Angélique Beldner zu Gast bei «Gredig direkt»

Alltagsrassismus gibt es auch in der Schweiz. Erst vor kurzem gab zum Beispiel die Winterthurer Politikerin und Fussballspielerin Sarah Akanjii ihren Rücktritt aus der Politik bekannt. Als Grund nannte sie die unerträglichen rassistischen Angriffe, ein Thema, das auch SRF-Moderatorin Angélique Beldner kennt. Bei «Gredig direkt» spricht die Journalistin über Rassismus und was es heisst, als «Schwarze» Moderatorin im Schweizer Rampenlicht zu stehen, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Thema sei auch die Debatte um kulturelle Aneignung.

Über 40 Jahre ihres Lebens versuchte Angélique Beldner ihre dunkle Hautfarbe nicht zum Thema zu machen. Doch seit dem Sommer 2020 ist alles anders. Die 46-Jährige nennt es «den Sommer, als sie Schwarz wurde». Die «Black Lives Matter»-Bewegung hatte auch die Schweiz erreicht und Beldner begab sich für die Sendung «Reporter» auf eine Spurensuche ihrer eigenen Identität.

Der sehr persönliche Film führte sie nicht nur in ihre eigene Vergangenheit, sondern war zugleich Beginn eines neuen Lebensabschnittes, in dem sie sich mit ihrer Identität als «People of Color» in der Schweiz auseinanderzusetzen begann. Zusammen mit dem Schriftsteller Martin R. Dean schrieb sie das Buch «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde». Bei Urs Gredig spricht die Journalistin über den Weg, den sie seither begangen hat und auch darüber, wie sie die aktuelle Debatte um kulturelle Aneignung erlebt.

Die Sendung wird am Donnerstag, 29. September 2022, um 22.25 Uhr, auf SRF 1 gezeigt. (wid)