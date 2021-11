Bücherbons: Crowdfunding erfolgreich abgeschlossen

Um möglichst viele Menschen zum Gang in die Buchhandlung zu bewegen und damit das durch Corona in Mitleidenschaft gezogene Schweizer Buchschaffen zu unterstützen, konnten Leserinnen und Leser vergünstigte Büchergutscheine beziehen (persoenlich.com berichtete). Die Buchhandlungen tragen ihren Teil zur gemeinsamen Aktion der fünf Schweizer Branchenverbände* bei, indem sie das Projekt mit fünf Prozent des «Liber»-Bons erzielten Umsatzes unterstützen. Der «Liber»-Fonds finanziert unter anderem Veranstaltungen mit Schweizer Autorinnen und Autoren und Projekte der Schweizer Verlage.

Ziel der Kampagne war es, «Liber»-Bons im Wert von einer Million Franken auszugeben. Dies wurde erreicht, wie es in einer Mitteilung heisst: Bis zum Stichtag, dem 28. November 2021, hätten Bücherfans 600‘000 Franken gespendet – sie könnten jetzt Bücher für eine Million Franken beziehen.

Gerade jetzt, in der Weihnachtszeit, dürfte die Aktion den lokalen Buchhandlungen gewaltigen Schub verleihen. «Es ist eine klassische Win-Win-Situation», lässt sich Tanja Messerli, Geschäftsführerin SBVV, in der Mitteilung zitieren: «Liber ist eine einmalige Kampagne zu Gunsten der Leserinnen und Leser wie der Autorinnen, Autoren und Verlage der Schweiz». Die Aktion habe gezeigt, welchen «enormen Stellenwert» das Buch in der Schweiz habe. «Dass in einer wirtschaftlich angespannten Zeit Kommunen, Kantone, Stiftungen und weitere Organisationen 400‘000 Franken für die Aktion gesprochen haben, ist ein deutliches Ja zum Buch, ein Ja zur Literatur», wird Nicole Pfister Fetz, Geschäftsführerin des A*dS, zitiert. (pd/tim)

*AdS – Autorinnen und Autoren der Schweiz; ALESI – Associazione librai ed editori della Svizzera Italiana; Livresuisse; SBVV – Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband; SWIPS – Swiss Independent Publishers.