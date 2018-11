«Heute schon trainiert und etwas für deine Work-Life-Balance gemacht?», will Claudia Lässer von ihren Follower auf Instagram wissen und posiert dabei im Trainingsoutfit. Die Leiterin von Teleclub Sport dürfte gut wissen, wovon sie spricht, wenn es um knappe zeitliche Ressourcen geht.

Unlängst sprach sie im Interview mit persoenlich.com über die «unglaublich arbeitsintensive» Zeit vor dem Start der Uefa-Champions-League-Sendungen: «Der Projektstart war im Januar, und wir hatten nur sechs Monate Zeit, bis wir on air gingen. In dieser Zeit haben wir das Studio umgebaut, neue Mitarbeiter ins Team integriert und das neue Sendekonzept aufgesetzt. Es war eine Spitzenleistung des gesamten Teams», so die 41-Jährige.

Trainiert hat Lässer gestern wohl nicht beim Fussballspielen, denn gegenüber persoenlich.com gab sie offen zu: «Ich kann zwar spielen, aber ich habe null Talent.» (as)