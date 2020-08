Der Kanton Wallis hat im Juli eine Aktion für Feriengäste im Wallis lanciert und verschenkt 100'000 Gutscheine im Wert von 100 Franken. Den Gutschein gibt es bereits ab zwei Hotelnächten, und einlösen lässt er sich fast überall im Wallis.

Eine «starke crossmediale Kampagne» stellt sicher, dass die ganze Schweiz innert kurzer Zeit von dieser Aktion erfährt, heisst es in einer Mitteilung. Dies unter dem Motto «Blib wie dü bisch. Gniesses jetz no meh» werde ein weiteres Mal «auf sehr menschliche Art und Weise» gezeigt, dass man im Wallis ganz sich selbst sein könne. Die Kampagne schliesst nahtlos an die Kampagne «Chum, wie dü bisch» an, wo das Wallis Gäste nach dem Lockdown-Ende auch gerne mit Corona-Frisuren willkommen hiess (persoenlich.com berichtete).

«Die Aktion ist sehr erfolgreich angelaufen», wird Mathias Fleischmann, Direktor Erlebnis- und Marktmanagement von Valais/Wallis Promotion, in der Mitteilung zitiert. «Uns war wichtig, nicht einfach Gutscheine zu verteilen, sondern mit einem menschlichen Insight auch Reiselust aufs Wallis zu machen».

Die Kampagne startete am 3. August. Das Leitmedium TV wird unterstützt durch die Verbreitungen auf Social Media.

Verantwortlich bei Valais/Wallis Promotion: Damian Constantin (Direktor), Alessandro Marcolin (Marketingdirektor), Madeleine Savioz (Leiterin Kommunikation); verantwortliche Lead-Agentur: Contexta; Media: Mediasschneider Bern; Produktion: Shining; Regie/Kamera: Janic Halioua, Producer: Leo Sanfilippo und Alessandra Dolci. (pd/cbe)