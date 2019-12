Wirz: 100 SBB-Mitarbeitende singen in Weihnachtsspot

Mit dem Weihnachtssong «Zäme unterwägs» bedankt sich die SBB nach einem anstrengenden Jahr. Gesungen werde er von denen, die das Motto «Du bist meine SBB» erst möglich machen: den Mitarbeitenden, schreibt die verantwortliche Agentur Wirz in einer Mitteilung.

Vor zwei Jahren war es eine Weihnachtsfahrt: 80 Menschen, die das Fest alleine verbracht hätten, konnten zusammen im Zug Heiligabend feiern. Und auch dieses Jahr engagieren sich SBB-Mitarbeitende für einen guten Zweck – singenderweise. «Du bisch mini SBB, üs verbindet meh als nur äs Gleis», klingt es aus rund 100 Kehlen.

«Zäme unterwägs» heisst der Titel von Roman Huber, der in enger Zusammenarbeit mit Wirz und der SBB entstanden ist – der Chor besteht aus SBB-Angestellten aller Landesregionen und Abteilungen; von Kundenbegleiterinnen, Lokführern, Rangier-Mitarbeitern bis zu Büroangestellten und einem Transportpolizisten.









Nach einem Jahr voller Herausforderungen senden sie damit ein Dankeschön an Kunden und Mitarbeitende. Mit hör- und im Video auch sichtbarer Begeisterung. Auch beim Publikum scheint «Zäme unterwägs» gut anzukommen: Der Song tummelte sich nach seiner Veröffentlichung tagelang in den Top 10 der iTunes-Downloads in der Schweiz, wie Wirz schreibt. Dabei seien sämtliche Einnahmen, die durch den Verkauf des Songs generiert werden, der Glückskette und somit sozial Benachteiligten zugute gekommen.

Zur diesjährigen Weihnachtskampagne gehören ausserdem Plakate, eBoards und Display-Ads. Auf insgesamt vier verschiedenen Sujets sieht man eine weihnächtliche Miniaturwelt mit Modell-Eisenbahn.

Verantwortlich bei der SBB: Myriam Siksou (Leiterin Marketing Konzern), Stefanie Widmer (Kommunikationsmanagerin), Philippe Hasler (Verantwortlicher Film/Foto Fahrten), Reto Meissner (Leiter Marketing Kommunikation), Michelle Rothen (Leiterin Strategisches Marketing & Nachhaltigkeit), Corinne Schneeberger, Bas Vogler (Media), Nadia Tranali (Fachspezialistin Digitale Transformation & Kommunikation), Christina Shibby Schmid (Head of Content Creation), Roland Luder (Content Creator); verantwortlich bei Wirz: Caspar Heuss (ECD), Dominique Magnusson, Jannic Mascello (AD), Philippa von Wittgenstein, Erasmo Palomba (Agency Producing), Simone Jehle, Ramon Alder (Beratung); verantwortlich bei Boutiq: Mike Huber (Regie), Chantal Gugger (Excecutive Producer), André Agustoni (Producer), Simone Krebs (Line Producer); verantwortlich bei tonton: Roman Huber (Komposition, Sounddesign und Text), Roberto Bargellini (Text Italienisch), Elodie Lauton (Text Französisch); verantwortlich für die Foto-Produktion: Niklas Alm (Fotograf), Giglio Pasqua (Fotografenassistent), Anton Thorsson (Set Design), Visualeyes International AG (Produktion). (pd/wid)