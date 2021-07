APG|SGA: 160'000 Angebote auf einen Klick

Der «Product Finder» ist die smarte Antwort auf das Bedürfnis der Werbebranche. Mit ihm stellt die APG|SGA auf ihrer E-Commerce-Plattform den Werbekunden und Agenturen gemäss Mitteilung ein neues Tool zur Verfügung, das die gesamte Angebotspalette detailliert und äusserst nutzerfreundlich erschliesst.

Verschiedene Funktionen

Aufgrund von spezifischen Suchkriterien lassen sich optimale Kommunikationslösungen zusammenstellen, auswerten und auf übersichtliche Art und Weise darstellen. Anhand von durchdachten Filterfunktionen wie «Kommunikationsraum», «Format», «Werbeart», «Preis» und «Laufzeit» werden neu alle Aussenwerbeflächen und Screens von APG|SGA nach individuellen Kriterien angezeigt.

Die Detailansicht jeder Werbefläche enthält weiterführende Angaben wie beispielsweise Aushangdauer, Spotlängen, Restriktionen, technische Informationen und mehr. Der genaue Standort einer Fläche wird mittels einer interaktiven Karte visualisiert. Das Feature «in meiner Nähe suchen» ruft Aussenwerbeflächen wahlweise am aktuellen Standort oder in beliebigen geografischen Umkreisen auf. Selektionierte Produkte können in der «Auswahl» gesammelt werden, was eine Übersicht von mehreren Flächen ermöglicht und für die Kampagnenplanung äusserst hilfreich ist.

Den Zugang erleichtern

Eine wesentliche Neuerung für die Werbebranche ist die Bündelung sämtlicher APG|SGA-Produkte in einem Tool, welche die konsequente Umsetzung der «One Brand»-Strategie des führenden Schweizer Aussenwerbeunternehmens widerspiegelt. Weitere Vorteile des «Product Finders» sind das neue intuitive Design und die verfeinerten Suchergebnisse mit detaillierten Informationen zu jeder einzelnen Fläche. «Ziel ist es, Werbetreibenden und Agenturen den Zugang zur breiten analogen und digitalen Angebotspalette mit insgesamt über 160'000 Aussenwerbeflächen der APG|SGA mit einem attraktiven, digitalen Werkzeug zu erleichtern», wird Thomas Perret, Leiter E-Commerce von APG|SGA, in der Mitteilung zitiert. (pd/lom)