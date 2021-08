BAG: Aktuelle Infokampagne zur Impfung gestartet

Wer sich noch vor dem Herbst impfen lässt, hilft mit, einer neuen Pandemiewelle entgegenzuwirken und leistet einen Beitrag, die Freiheiten des Alltags zurück zu bringen. Dies schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Mitteilung vom Montag.

«Die Covid-19-Impfung ist nach wie vor die wichtigste Massnahme, um die Konsequenzen der Pandemie zu reduzieren. Jede Impfung zählt. Die Impfung ist ab 12 Jahren zugelassen», schreibt das BAG.





Die Kampagne soll alle bisher ungeimpften und zögernden Erwachsenen und Jugendlichen daran erinnern, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Impfung ist, auch im Hinblick auf steigende Fallzahlen und Virusmutationen.

In allen Regionen der Schweiz gebe es noch freie Impftermine, häufig in der Nähe des Wohn- oder Arbeitsorts. Wer noch im August die Erstimpfung wahrnimmt, wird bis zu den Herbstferien den vollständigen Impfschutz geniessen, so die Mitteilung.

Die Informationskampagne wird breit mit Plakaten, Social-Media-Werbemitteln, Onlinemassnahmen und Fernsehspots publiziert. (pd/lol)