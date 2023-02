Im Falle eines Brandes oder eines anderen Schadenereignisses kommt es auf jede Minute an. Doch was passiert, wenn das Telefonnetz ausfällt? Die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden hat sich diesem Problem angenommen. So verfügt seit jüngster Zeit jedes einzelne der Feuerwehrdepots im Kanton über einen analogen Alarmknopf. Um die Bevölkerung auf den Alarmknopf aufmerksam zu machen, hat die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden die Agentur am Flughafen beauftragt, eine öffentlichkeitswirksame Informationskampagne zu entwickeln und umzusetzen.



Die Kampagne läuft ab sofort und wird auf Plakaten, Flyern, Inseraten, PR-Artikeln und der Webseite ausgespielt.

Verantwortlicher Auftraggeber: Assekuranz Appenzell Ausserrhoden, Herisau: Jürg Solèr (Direktor), Walter Hasenfratz (Feuerwehrinspektor); verantwortliche Agentur: Agentur am Flughafen, St.Gallen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Michael Lindenmann (Beratung/Projektleitung/Text), Elia Vogt (Art Direction), Vera Brannen (Programmierung). (pd/mj)