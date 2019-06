Freundliche Grüsse: Aquarelle aus pestizidverseuchtem Wasser

In einer kürzlich veröffentlichten Recherche wirft Public Eye erstmals Licht auf ein ebenso unbekanntes wie lukratives Geschäft: Der Schweizer Chemiekonzern Syngenta nutze Regulierungslücken in Brasilien aus und verkaufe dort hochgefährliche Pestizide, welche in der Landwirtschaft eingesetzt würden. Dadurch gelangen die Pestizide auch ins Trinkwasser und gefährden die Gesundheit von Millionen von Menschen, heisst es in einer Mitteilung.

Freundliche Grüsse wurde von Public Eye mit der Entwicklung einer Awareness-Kampagne beauftragt, welche die breite Öffentlichkeit auf diesen Missstand aufmerksam macht und Syngenta mittels einer Petition dazu auffordert, den Verkauf der giftigsten Pestizide einzustellen.

Gemeinsam mit dem brasilianischen Aquarellmaler Renato Palmuti wurden die «Pesticide Portraits» geschaffen: Porträts von vier Betroffenen, gemalt mit pestizidverseuchtem Wasser. Sie stehen stellvertretend für die vielen Aktivistinnen und Aktivisten, die sich in Brasilien gegen den massiven Einsatz von Pestiziden engagieren.

Die Hintergründe und Geschichten der Betroffenen können auf der Kampagnen-Website erkundet werden. Die Petition erreicht bereits vor Kampagnen-Ende über 24'000 Unterschriften. Die «Pesticide Portraits» werden im August vor dem Hauptsitz von Syngenta in Basel ausgestellt. Gleichzeitig wird die Petition dem Konzern übergeben.

Verantwortlich bei Public Eye: Christian Engeli (Leiter Kommunikation); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Creative Direction), Grégoire Vuilleumier-Küng (Text/Konzept), Alain Aebersold (Art Direction), Nadine Mojado (Creative Production), Mara Schwegler (Grafik), Sebastian Blomgren, Nino Zuberbühler (Beratung), Manuela Brunner, Michi Benz (Strategie), Renato Palmuti (Portraits), Run Zebra Run (Filmproduktion), Violetta Digital Craft (Website). (pd/cbe)